Após ser furtado, Firmino ganha segurança particular do Liverpool

Na Inglaterra

A vida de Firmino fora dos campos está bastante conturbada. O atleta teve a sua casa assaltada e levou prejuízo de cerca de R$ 275 mil (70 mil libras) em pertences roubados. No entanto, parece que esse infortúnio com o jogador vai acabar. O Liverpool moveu o brasileiro e sua família para um hotel e criou uma segurança particular para eles.

Leia mais:

Ferj irá se reunir com clubes do Rio para discutir sobre o Maracanã

Cinco motivos que fizeram o Grêmio apostar em Léo Moura para 2017

Léo Moura é aposta de Renato



O caso também envolveu a polícia local, que fez um pedido inusitado aos assaltantes.



– Gostaria de pedir para que eles se colocassem no lugar da vítima e pensassem em como eles se sentiriam. Mesmo que eles não estivessem no local, é uma situação muito estressante. Peço para que devolvam os pertences de alguma forma – disse o policial Steve Christian.



O assalto à casa de Firmino teria ocorrido no dia 22 de dezembro, nove dias antes de ele ter sido pego dirigindo sob efeito do álcool – por isso, o brasileiro terá de comparecer a uma audiência no dia 31 de janeiro.



Ao menos foi o terceiro caso de assalto à casa de jogadores na Inglaterra. Wayne Rooney, do Manchester United, passou pela situação em agosto de 2016. Já o belga Romelu Lukaku, do Everton, foi vítima em setembro de 2015. Por outro lado, Tevez passou pelo mesmo problema em dezembro do ano passado, mas na Argentina.



*LANCEPRESS