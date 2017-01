Argentino Allione será emprestado pelo Palmeiras ao Bahia

Troca de endereço

O Bahia deixou o Sport para trás e encaminhou a contratação do meia argentino Agustín Allione, que pertence ao Palmeiras. O jogador de 22 anos deve viajar ainda nesta terça-feira, ao lado de seu empresário, Tomás Budelli, para assinar o contrato de empréstimo, que terá uma temporada de duração e valor fixado para compra.



Allione tinha acordo encaminhado com o Sport e esperava finalizar as tratativas até quarta-feira. Ele aceitou ser envolvido na troca pelo lateral-direito Samuel Xavier, mas o Leão se recusou a liberar o jogador para o Palmeiras por não conseguir receber um pacotão de reforços vindos do clube paulista. Rafael Marques, Arouca e João Pedro, por exemplo, não aceitaram a transferência.

O contrato de Allione com o Palmeiras vai até o meio de 2019. O argentino foi indicado por Ricardo Gareca e chegou ao Palmeiras em 2014, após se destacar no Vélez Sarsfield (ARG). Jogou 18 partidas naquele ano, que por pouco não terminou com o time rebaixado à Série B, mas deixou boa impressão.

Em 2015, precisou passar por uma delicada cirurgia no joelho direito e não conseguiu se firmar: foram 28 jogos e dois gols marcados. Em 2016, um novo problema no joelho atrapalhou, desta vez no esquerdo e mais leve. Foram 25 jogos e cinco gols ao longo da temporada.



