Empresário de Pratto revela sondagens da Europa pelo jogador

Em entrevista à "Rádio Rosário", da Argentina, o empresário do atacante Lucas Pratto, do Atlético-MG, disse que clubes da Espanha, da Inglaterra e da Itália estão sondando o jogador.

– Tem interessados dos três países: Espanha, Inglaterra e Itália. Porém, nenhuma oferta concreta – disse o empresário Gustavo Goñi, sem querer revelar o nome dos clubes interessados.



– Não posso falar porque são apenas sondagens, não tem nada de concreto. Prefiro não criar falsas expectativas – completou.



Jornais europeus já apontaram interesse do Sevilla, da Espanha, e do West Ham, da Inglaterra. De acordo com o "Daily Mail", o atacante recebeu uma proposta de R$ 58 milhões.



O diretor de futebol do Atlético-MG, Eduardo Maluf, porém, revelou que não chegou nenhuma proposta oficial do clube, mas admitiu a possibilidade do jogador deixar o clube.



– Ninguém no Atlético-MG é insubstituível. Se chegar uma proposta irrecusável, vamos vender. Não chegou nenhuma proposta oficial – contou Maluf no último sábado.



