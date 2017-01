Ex-gremista Jonas pode trocar o Benfica pelo Paris Saint-Germain

Lisboa por Paris

Desde 2010 no futebol europeu, o ex-gremista Jonas pode acumular mais um clube de peso em seu currículo. Nesta terça-feira, veículos franceses afirmam que o atacante está sendo monitorado de perto pelo Paris Saint-Germain.



Aos 32 anos, Jonas teria sido um pedido do técnico Unai Emery, com quem já trabalhou nos tempos de Valencia, nas temporadas 2010/11 e 2011/12. O brasileiro chegaria ao PSG para fazer dupla com Cavani, segundo reforça o diário "A Bola", de Portugal.

Atualmente, Jonas defende as cores do Benfica, onde está há três temporadas. Como teve uma grave lesão em 2016, ele ainda não jogou pela Liga dos Campeões, o que pode pesar na escolha do time francês — que, neste caso, poderia inscrevê-lo para o duelo diante do Barcelona, pelas oitavas de final da competição.



*Lancepress