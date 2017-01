De 13 seleções a 48: como foram os formatos da Copa do Mundo

Mudanças

A Copa do Mundo completa, em 2018, 88 anos de história. A 23ª edição, na Rússia, vai manter um formato que vem sendo constante há 20 anos, desde a Copa da França, em 1998, com 32 times distribuídos em oito grupos de quatro. Esta estabilidade, no entanto, está longe de ser regra na história do evento.

Já houve diversos regulamentos diferentes, com variação no número de participantes, modo de disputa e muito mais. Em 2026, uma nova mudança já está programada, com o aumento de participantes para 48 seleções, em 16 grupos de três.

Confira como foram os diferentes modos de disputa da Copa do Mundo ao longo da história:

