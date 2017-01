Veja como votaram os capitães e técnicos na eleição do melhor do mundo da Fifa

Voto a voto

Há um problema em convidar capitães e técnicos de seleções nacionais a formar o colegiado de uma eleição como a de melhor do mundo da Fifa. Frequentemente, seus votos são viciados pela intenção de priorizar companheiros. A tendência é evidente na lista completa dos votos que elegeram Cristiano Ronaldo o melhor de 2016.

Os dois grandes vencedores do prêmio na última década são exemplo do corporativismo. Cristiano escolheu os parceiros de Real Madrid: Gareth Bale em primeiro, Luka Modric em segundo, Sergio Ramos em terceiro. Messi preferiu outros protagonistas do Barcelona: Suárez em primeiro, Neymar em segundo, Iniesta em terceiro. Como se vê, uma estrela não votou na outra.

Votos como os dos técnicos Joachim Löw, da Alemanha, e de Juan Pizzi, do Chile, escancaram ainda mais essa tendência. Na lista de Löw, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo constam entre os três primeiros. São todos alemães: Toni Kroos, Mesut Özil e Manuel Neuer.

Já Pizzi exagerou. Alexis Sánchez é bom jogador, destaque do Arsenal e da seleção chilena, mas daí a ser considerado o melhor do mundo, a distância é grande. Pior: Pizzi sequer nomeou o segundo e terceiro colocados, sua lista tem apenas o nome da principal estrela de sua seleção.

Entre os votos brasileiros, de Tite e Daniel Alves, duas posturas diferentes. O treinador parece ter sido mais criterioso. Reconheceu Cristiano Ronaldo como o melhor do ano, colocando Neymar em segundo e Griezmann em terceiro. Já Dani homenageou os ex-companheiros de Barcelona, com Messi no topo, Neymar em segundo e Suárez em terceiro lugar.

