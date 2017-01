Atlético-MG tenta a contratação de ex-volante do Grêmio

Libertadores

Um dos adversários do Grêmio na Libertadores está atrás de um ex-gremista para recompor o seu meio-campo. O Atlético-MG tenta a contratação de Lucas Leiva. O ex-volante do Grêmio está no Liverpool há quase 10 anos e pretende seguir morando na Inglaterra. O seu contrato com o Liverpool vai até a metade de 2017.

Leia mais:

"Existe pressa, mas não uma urgência", diz Odorico sobre a busca por reforços

FOTO: Marcelo Moreno faz pré-temporada no CT do Grêmio

Mercado da bola: as novidades desta segunda no futebol brasileiro

Caso não haja acerto com Lucas, que também interessa ao futebol chinês, os mineiros deverão recorrer ao Plano B: Elias.

O ex-volante do Corinthians está no Sporting, de Portugal, e, assim como Lucas, está na mira do futebol chinês. O Atlético-MG precisa de volantes porque Júnior Urso foi negociado pelo Shandong Luneng, a quem pertencia, a outro chinês: o Guangzhou R&F. Já Leandro Donizete não teve o seu contrato renovado, após cinco anos no Atlético-MG. O seu destino poderá ser o Santos.

* ZH Esportes