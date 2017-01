FOTO: Marcelo Moreno faz pré-temporada no CT do Grêmio

Treinos

Além do grupo de jogadores de Renato Portaluppi, a pré-temporada do Grêmio no CT Luiz Carvalho conta com um "intruso". O atacante Marcelo Moreno tem aproveitado a estrutura do centro gremista para uma preparação individual com foco na temporada 2017.

Ex-jogador tricolor, o boliviano está sem clube após o final do seu contrato com o Changchun Yatai, da China. Ele aguarda por propostas do futebol brasileiro: o Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 2014, chegou a abrir negociações, mas encerrou as tratativas. A direção do Grêmio, por sua vez, descarta investidas para contratar Moreno.

O atacante tem feito sua preparação de forma separada do grupo gremista. Nesta segunda-feira, ele foi visto correndo no CT ao lado do lateral Edílson, que treina em separado por se recuperar de uma cirurgia.

