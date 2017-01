"Existe pressa, mas não uma urgência", diz Odorico sobre a busca por reforços do Grêmio

Avaliação

O Grêmio mantém a busca por reforços para a Libertadores. No planejamento da direção, pelo menos quatro nomes ainda serão contratados para Renato Portaluppi. Os atacantes Beto da Silva e Angelo Rodríguez, em negociação, e mais um zagueiro e um lateral-esquerdo, são as prioridades.

Após duas negociações frustradas com centroavantes no início de 2017, o vice de futebol Odorico Roman garantiu que a direção mantém as buscas por um atacante de referência com características diferentes das peças atuais do elenco:

— Existe pressa, mas não uma urgência — disse Odorico, sobre a busca por um atacante de mais imposição física. — Já era para termos dois atacantes aqui. O desejo é ter o quanto antes. Mas o time campeão da Copa do Brasil está todo aqui.

Sobre o nome de Angelo Rodríguez, 27 anos, o vice de futebol falou sobre o processo que levou ao interesse pelo jogador, que tem 37 gols na carreira, e está defendendo o Tolima.

— O processo é coletivo. Recebemos ofertas de agentes, temos o CDD que monitora, e para um jogador entrar nesta lista ele é aprovado por todos. Angelo foi aprovado. Ele fez 16 gols em um clube pequeno da Colômbia, não é pouca coisa — afirmou.



