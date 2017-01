Confira lances de Ángelo Rodríguez e Beto da Silva, atacantes na mira do Grêmio para 2017

Como eles jogam

O Grêmio negocia com dois atacantes que atuam no futebol do Exterior para reforçar o elenco para a temporada 2017: Ángelo Rodríguez, do Deportes Tolima, e Beto da Silva, do PSV. Veja lances dos dois jogadores.

Ángelo Rodríguez

Beto da Silva

