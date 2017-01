Renato comanda primeiro treino com bola do Grêmio na pré-temporada

Preparação

Os jogadores do Grêmio realizaram, na tarde deste domingo, o primeiro treino com bola na pré-temporada. Foi uma movimentação em campo reduzido, com minigoleiras, para valorizar a posse de bola.

O grupo foi dividido em três equipes, sempre monitoradas de perto pelo técnico Renato Portaluppi. Edílson, que se recupera de lesão no joelho, não participou do trabalho. Ele realizou corridas em volta do gramado, repetindo o treino que havia feito no turno da manhã.

Sobre contratações, o vice de futebol Odorico Roman disse que espera poder anunciar reforços nesta semana. No entanto, preferiu não citar nomes.

*RÁDIO GAÚCHA