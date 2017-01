Grêmio conta com desejo de Beto da Silva de voltar ao clube para anunciar atacante

Próximo

A frustração nas investidas para contratar Kayke, que se acertou com o Santos, e Gabriel Fernández, reprovado nos exames médicos, leva o Grêmio a falar com cautela das tratativas com Beto da Silva, 20 anos, atacante peruano com nacionalidade brasileira que atua no PSV Eindhoven, da Holanda.

A contratação, contudo, só depende da forma de pagamento dos 400 mil euros (aproximadamente R$ 1,3 milhão) exigidos pelo clube holandês. O Grêmio se compromete em quitar o valor em 24 parcelas. O PSV quer receber em apenas seis prestações.

Empresário envolvido na negociação, Jorge Baidek falou ontem com o ex-jogador Luisinho, pai de Beto, que confirmou o desejo do filho de voltar para o clube em que atuou pela categoria de base, aos 14 anos, antes de se transferir para o Sporting Cristal, do Peru.

O atacante tem sido relacionado pelo técnico Ricardo Gareca para alguns jogos do Peru nas Eliminatórias para a Copa de 2018. Reserva de Paolo Guerrero, entrou no intervalo do jogo contra a Argentina, em Lima, dia 6 de outubro. Na derrota para o Chile, por 2 a 1, em Santiago, ingressou aos 33 minutos do segundo tempo.

– Ele tem muito bom conceito junto a Gareca. O problema é que a seleção peruana utiliza somente Guerrero como atacante de área. Ruidíaz atua como segundo atacante – explica o jornalista peruano Pierre Manrique, da rede RPP.

Manrique mantém cautela quando perguntado se Beto da Silva pode ser o novo Guerrero, como projetam torcedores peruanos. Observa que são jogadores com formas distintas de movimentação. Enquanto o atacante do Flamengo tem preferência por atuar dentro da área adversária, Beto, embora também seja jogador de referência, não se furta a buscar os lados.

– É um jogador muito interessante – sintetiza Manrique.

Depois de passar toda a temporada de 2016 no time sub-23 do PSV, Beto foi chamado em 6 de janeiro para o grupo principal. No sábado, ficou entre os reservas na vitória por 2 a 0 contra o Excelsior, pelo Campeonato Holandês. Durante a pré-temporada, realizada em Málaga, na Espanha, entrou no decorrer dos jogos contra Borussia Dortmund e Freiburg.

– Ainda não é possível dar como fechado. Dentro de suas possibilidades, o Grêmio tem feito tudo para contratar o jogador. Ele quer vir. Seu desejo é buscar espaço em um grande clube brasileiro – afirma Baidek.

Pela equipe peruana, em que estreou com apenas 16 anos, o jogador terminou a temporada de 2015 com seis gols e destacadas atuações. Baseado nesse retrospecto e também em suas participações em jogos da seleção de base peruana, o PSV o contratou em janeiro de 2016. Pela seleção principal, anotou um gol em amistoso.

