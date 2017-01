Atlético-PR e Flamengo encaminham troca por Marcos Guilherme

Mudanças

Apesar de ainda não confirmar oficialmente as transações, o Atlético-PR renovou com o zagueiro Paulo André e está bem próximo de finalizar a troca de Marcos Guilherme pela permanência de Léo.



O experiente defensor, que veio por empréstimo do Cruzeiro, terminou seu vínculo com o time mineiro no final de dezembro. Assim, livre no mercado e com vontade de permanecer no CT do Caju, a negociação foi fácil e finalizada nesta terça-feira. O atleta fica no Furacão por mais um ano.

Companheiro de Thiago Heleno, que também está prestes a acertar sua permanência, o jogador de 33 anos foi peça importante na campanha atleticana na Série A, tendo a defesa menos vazada, ao lado do Palmeiras, campeão brasileiro, com 32 gols sofridos em 38 jogos. Com a camisa rubro-negra, o zagueiro já disputou 104 partidas. Foram 55 jogos, entre 2005 e 2006, e 49 partidas nesta segunda passagem, iniciada em janeiro de 2016.

Já o ala teve uma situação mais complicada. Com os direitos econômicos ligados ao Flamengo, o lateral estava atrelado a uma troca com o jovem Marcos Guilherme, o que acabou atrasando o andamento das conversas. Após o fim do ano, as tratativas evoluíram em janeiro em todas as frentes e o acerto salarial entre Léo e o clube paranaense aconteceu no final de semana. O vínculo deve ser de três anos, com direitos econômicos divididos entre os dois times rubro-negros.

Nesta terça-feira, Furacão e Fla também avançaram nos detalhes burocráticos. Falta apenas o presidente do Conselho Deliberativo, Mario Celso Petraglia, autorizar a ida por empréstimo da revelação para o Rio de Janeiro - Marcos Guilherme é tratado como uma joia pelo dirigente desde os tempos de categoria de base. O meio-campista Ederson, do Mengão, que era parte envolvida nessa negociação, agora segue falando em separado - o rival Coritiba entrou na briga e já mostrou interesse nele.

O anúncio da troca entre a dupla deve acontecer ainda nesta semana. A reapresentação do elenco do Atlético-PR está marcada para quinta-feira.

