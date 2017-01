Cleiton Xavier se despede do Palmeiras e assina com o Vitória

Casa nova

Autor de um dos gols mais importantes do Palmeiras na campanha do título brasileiro de 2016, contra o Inter, o meia Cleiton Xavier se despediu nesta quarta-feira do clube e da torcida, após assinar contrato de dois anos e meio com o Vitória.



— Sempre disse que tenho um enorme carinho pelo Palmeiras e isso jamais mudará. Levarei o clube para sempre no meu coração. Agradeço às comissões técnicas, companheiros, departamento médico, diretores e todos os funcionários do clube, que sempre me ajudaram nesses anos que defendi a equipe. E deixo um abraço especial para a torcida do Palmeiras, que é diferenciada — disse o jogador.

Em 2016, Cleiton entrou em campo 35 vezes, marcou quatro gols e deu sete assistências. O meia de 33 anos tinha contrato com o Palmeiras até 2018, mas foi negociado com Vitória após acabar perdendo espaço no elenco de 2017.



*Lancepress