Bento faz confronto direto contra o Minas Tênis Clube na abertura do returno da Superliga

Vôlei

Após duas semanas de muito treinamento tático e técnico, o Bento Vôlei está preparado para a rotina de grandes jogos pela principal competição de voleibol do Brasil. O time gaúcho recebe, neste sábado, às 20h, o Minas Tênis Clube. A partida, válida pela primeira rodada do returno da Superliga, ocorre no Ginásio Municipal de Esportes.

Leia mais:

Guia da Superliga: conheça os times que disputam a 23ª edição do maior torneio de vôlei do Brasil

Canoas estreia contra Cruzeiro na Copa do Brasil de vôlei

Canoas é o único time com dois jogadores entre os melhores do primeiro turno da Superliga





O grupo de Bento Gonçalves começa o returno com o objetivo de entrar na zona de classificação da competição nacional. Jogando em casa e com o apoio do torcedor, uma vitória contra os mineiros é fundamental para começar a trilhar o caminho em busca da classificação para os play-offs da Superliga.

– Treinamos muito entre o Natal e o Réveillon. A equipe está motivada. Voltamos com força total e isso nos da garantia de fazer o nosso melhor sempre. Enfrentaremos uma equipe com uma tradição muito grande. Vamos começar o ano ao lado do torcedor e trabalharemos para iniciar o returno com a mão direita – projetou Paulão, técnico do Bento.

O ponteiro da equipe, Gabriel, com passagem pelo time mineiro, fala sobre a preparação para a partida de sábado:

– Teremos uma partida difícil. Começaremos o returno correndo atrás. É uma partida contra um adversário direto. Precisamos jogar com o apoio da nossa torcida e buscar a vitória, o que nos colocará numa situação mais confortável para jogar o segundo turno.

O time de Bento Gonçalves está com 10 pontos na tabela da Superliga, e no momento ocupa a nona colocação no campeonato nacional. O Minas Tênis Clube, com 13, é o oitavo colocado.

*ZHESPORTES