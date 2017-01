Canoas estreia contra Cruzeiro na Copa do Brasil de vôlei

Definido

A Copa Banco do Brasil masculina de vôlei 2017 já tem tabela definida. Disputada por sete times – os sete primeiros na tabela de classificação do turno da Superliga – a competição terá início no dia 10 de janeiro, com dois jogos, e um terceiro será realizado no dia seguinte. Canoas, Cruzeiro, Sesi-SP, Montes Claros, Taubaté, Campinas e Juiz de Fora estarão na disputa pelo título.

O primeiro confronto será entre Sesi-SP e Juiz de Fora, que se enfrentarão no dia 10 de janeiro, às 19h, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Logo depois, às 20h, será o duelo entre Montes Claros e Taubaté, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. No dia 11, Cruzeiro e Canoas disputarão uma vaga na semifinal às 20h, no Riacho, em Contagem. As partidas acontecem nas casas dos mais bem classificados na Superliga.

Campinas será sede da fase final, que vai contar com três jogos disputados no ginásio Taquaral – todos com transmissão ao vivo do SporTV. Por ser sede, a equipe entra na disputa já nas semifinais, que irão acontecer no dia 19 de janeiro. A grande decisão será no dia 21 de janeiro, às 17h30, também mostrada pelo canal SporTV.

O Cruzeiro é o atual campeão da Copa Banco do Brasil. A equipe dirigida pelo argentino Marcelo Mendez também venceu a última edição da Superliga masculina e do Campeonato Mundial de Clubes.

COPA BANCO DO BRASIL MASCULINA

Fase Classificatória

Terça-feira, 10/1

19h – Sesi-SP x Juiz de Fora

20h – Montes Claros x Taubaté

Quarta-feira, 11/01

20h – Cruzeiro x Canoas

Semifinais

Quarta-feira, 19/1

19h – Campinas x Equipe (SporTV)

21h30min – Equipe 2 x Equipe 3 (SporTV)

Final

Sábado – 21/1, 16h30min



