Bethe Correia mostra confiança: "Quero fazer a melhor luta da noite"

Retorno ao Brasil

Bethe Correia voltará a lutar no Brasil. Na última ocasião, foi nocauteada por Ronda Rousey no Rio de Janeiro. Em 11 de março, enfrentará Marion Reneau em Fortaleza. A lutadora, que venceu Jessica Eye em seu último compromisso, está disposta a voltar ao topo da categoria peso galo feminino.

— Estou muito feliz por estar aqui participando desse evento. Estou me preparando para fazer a melhor luta da minha vida. Eu quero representar o nordeste e dar orgulho para essas pessoas. Já há algum tempo que me cobro de mostrar algo diferente e mais variações do MMA que venho treinando. Eu quero fazer a melhor luta da noite. Eu nunca conquistei um bônus no UFC e acho que chegou a hora de colocar isso no meu currículo — disse a paraibana.

Reneau, a adversária de Bethe, vem de vitória sobre Milana Dudieva e pediu a luta contra a brasileira.

— Ela pediu muito por isso e, enfim, essa luta saiu. E não poderia ser em um lugar melhor, eu sou nordestina arretada e agora ela que aguente as consequências. Ela conhece o meu estilo e sabe que eu não sou para brincadeiras — completou Correia.

A luta principal do UFC em Fortaleza será entre os pesos médios Vitor Belfort e Kelvin Gastelum.