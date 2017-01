Botafogo perde nos pênaltis para o Batatais e cai nas quartas

Copinha

Chegou ao fim o sonho do Botafogo de conquistar a Copa São Paulo de juniores. A equipe alvinegra foi superada pelo Batatais, por 3 a 2 na disputa de pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal. O duelo foi no Estádio José Liberatti, na cidade de Osasco (SP).

Leia mais:

Marcelo Rudolph será convidado a assumir como diretor-executivo do Grêmio

Leonardo Oliveira: altos salários atrapalham enxugamento no Inter

Walter fala sobre luta com a balança: "Meu negócio é comida"



O Glorioso começou melhor, apesar das tentativas do Batatais. Maurício, por exemplo, deu trabalho para o goleiro Diego, da equipe carioca, no primeiro tempo. A arma mais usada pela equipe de General Severiano era a jogada aérea. Sem resultado efetivo, porém.

O início do segundo tempo foi marcado por chances para os dois lados. O tempo foi passando, o jogo ficando mais tenso e, aos 27 minutos, a equipe alvirrubra teve grande chance. Mas Murilo errou passe num contra-ataque de três contra um. No final, a pressão botafoguense não surtiu efeitos.

Nas cobranças de pênaltis, três cobranças foram desperdiçadas de cada lado. Na primeira disputa alternada, o Batatais superou o Botafogo e vai encarar o Paulista de Jundiaí na semifinal.

*Lancepress!