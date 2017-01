Caju Freitas: os 10 milhões de Ronda Rousey

Vídeo

Amanda Nunes fez história no UFC 207. Com desempenho fantástico, a brasileira venceu a estrela Ronda Rousey e manteve, assim, o cinturão do peso-galo do UFC.

A vitória de Amanda só não garantiu que seu prêmio fosse o maior do evento. No vídeo acima, Caju Freitas comenta quanto receberam os principais astros do UFC 207.



