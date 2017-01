Após ser nocauteada por Amanda Nunes, Ronda Rousey despenca em ranking do UFC

Em queda

A derrota arrasadora para Amanda Nunes no UFC 207 fez Ronda Rousey despencar no ranking peso galo feminino do Ultimate. O nocaute sofrido na última sexta-feira fez com que a estrela americana perdesse três posições na categoria até 61kg.



Antes primeira colocada na divisão, atrás apenas da campeã Amanda Nunes, Rousey agora é a quarta colocada, atrás de Valentina Shevchenko, Julianna Penna e Holly Holm. Já Amanda Nunes. manteve a 11ª posição no ranking peso por peso do UFC.

Outro nome que se destacou com movimentações nos rankings do UFC foi Cody Garbrandt. O americano, novo campeão dos galos do UFC após vencer Dominick Cruz, estreou na lista peso-por-peso na quinta posição, atrás apenas de Demetrious Johnson, Conor McGregor, Daniel Cormier e José Aldo.