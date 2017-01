Ronda desabafa após derrota: "Preciso refletir sobre o futuro"

MMA

Ronda Rousey divulgou seu primeiro comunicado após a derrota relâmpago sofrida contra Amanda Nunes, na última sexta-feira, pelo UFC 207, em Las Vegas, nos Estados Unidos.



A americana dedicou palavras a seus fãs.Em mensagem enviada e reproduzida pela ESPN, a ex-campeã fala sobre a segunda derrota da carreira e diz que precisa de tempo para pensar no futuro.



Leia mais

Caju Freitas: "Ronda Rousey deve anunciar aposentadoria do MMA"

Cris Cyborg cutuca Ronda Rousey: "Melhor de todos os tempos?"

Os melhores memes da derrota de Ronda Rousey para Amanda Nunes



— Quero dizer obrigado a todos os meus fãs que tem estado comigo não só nos momentos bons, mas também nos difíceis. Palavras não podem reproduzir o quanto seu amor e carinho significam pra mim. Meu maior foco no último ano era voltar para vencer, não apenas lutar. Mas às vezes - mesmo quando você se prepara e faz tudo o que pode por querer muito algo - as coisas não saem como planejado. Me orgulho em ver o quanto as divisões das mulheres cresceram no UFC e quero elogiar todas as outras meninas que tem sido parte em fazer isso possível, inclusive Amanda (Nunes). Preciso tirar um tempo para refletir sobre o futuro. Obrigado a todos por acreditarem e entenderem — afirmou a lutadora.



Ronda Rousey foi nocauteada por Amanda Nunes em apenas 48 segundos na luta principal do UFC 207. Foi a segunda derrota da carreira da americana.



LANCEPRESS!