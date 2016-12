Cris Cyborg cutuca Ronda Rousey: "Melhor de todos os tempos?"

Não se batem

Cris Cyborg e Ronda Rousey nunca se enfrentaram no octógono, mas são desafetos no mundo do MMA e vivem trocando declarações polêmicas uma contra a outra. Após a derrota da americana para Amanda Nunes no UFC 2017, a brasileira, que é uma das precursoras do MMA feminino, não deixou barato e provocou Ronda no Twitter:



"Acho que agora nós sabemos porque essa luta nunca aconteceu... Melhor de todos os tempos? Não acredite em tudo o que a mídia te diz. Boa", escreveu Cyborg.



Leia mais:

Amanda Nunes provoca Ronda Rousey com meme na internet após vencer UFC 207

Os melhores memes da derrota de Ronda Rousey para Amanda Nunes



Cyborg atualizou a foto de capa de seu perfil no Twitter com a imagem de Amanda Nunes pedindo silêncio. O gesto foi feito pela nova campeã do UFC após nocautear Ronda Rousey na madrugada deste sábado, 31/12.



I guess we know why the fight never happened now....best ever...don't believe everything the media tells you! Boa... https://t.co/UXhRs0UgSH — #rizinff 31dec GP (@criscyborg) 31 de dezembro de 2016