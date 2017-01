Capitão do West Ham diz que está "furioso e decepcionado" com Payet

Treta

A situação criada por Dimitri Payet no west Ham criou um mal-estar também no vestiário. O capitão da equipe, Mark Noble, admitiu que não fala mais com o jogador, que se recusou a jogar novamente pelo clube, pedindo para ser negociado.

– Não vou comentar sobre os motivos pelos quais ele quer sair, mas sei que quando alguém não quer continuar a jogar pela equipe, o melhor é mesmo que não jogue – disse Noble ao jornal inglês 'Daily Mail'.

O jogador francês de 29 anos renovou seu contrato com os londrinos até 2021 há menos de um ano, mas disse que não está satisfeito com o momento atual de sua equipe.

– Estou furioso e desapontado, porque disse sempre que ele é um dos melhores futebolistas com que tive a oportunidade de jogar. Tinha, e digo tinha porque praticamente não falei com ele nas últimas duas ou três semanas, um relacionamento fantástico com ele, mas desconheço quais são os motivos dele (para agir assim) – disse o capitão.

Noble ainda reforçou seu apoio ao treinador Slaven Bilic, que decidiu afastar o jogador da equipe, o colocando para treinar com os atletas do sub-23.

- Eu acho que o treinador tomou a decisão certa. Porque é difícil. Você precisa ganhar jogos e, se o seu melhor jogador não quer jogar pela equipe, então obviamente ele tem de fazer alguma coisa em relação a isso.

