Chapecoense acerta com goleiro Artur Moraes, ex-Benfica e Roma 

Depois do goleiro Elias, ex-Juventude, um dos primeiros reforços anunciados para a temporada de 2017, a Chapecoense está próxima de anunciar a contratação de mais um jogador para a posição. Trata-se de Artur Moraes, de 35 anos, que acumula passagens pela Roma e pelo Benfica.

O clube, porém, ainda opta pelo sigilo e não divulga o acordo de forma oficial. A informação foi confirmada pelo jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes da tragédia aérea que deixou 71 mortos na madrugada do último dia 29 de novembro.

— Quando assinar vai dar muita experiência ao gol da @ChapecoenseReal. Arthur Moraes, 1m92, 35 anos. Veja os clubes por onde o goleiro passou- publicou Henzel no Facebook.

O jogador foi revelado pelo Paulista de Jundiaí, em 1999. Dois anos depois, conquistou o Brasileirão da Série C pelo clube paulista. Ainda teve passagem pelo Cruzeiro, onde ficou até 2007, com um breve empréstimo para o Coritiba em 2006.

Em 2008, transferiu-se para a Europa. O primeiro destino foi o Siena, da Itália. Também jogou pelo Cesena, Benfica e pelo futebol turco, onde desde 2015 defendia o Osmanlispor, da Turquia.

Xará do goleiro, o atacante Arthur, ex-Flamengo, e que na última temporada esteve no Santa Cruz, também está bem perto de fechar com a Chapecoense.

Confira a lista de reforços da Chapecoense:

Zagueiros: Douglas Grolli - Ponte Preta; Fabrício Bruno - Cruzeiro; Luiz Otávio - Luverdense

Laterais: Zeballos - Defensor-URU e Diego Renan - Vitória

Volantes: Moisés Gaúcho - Grêmio; Andrei Girotto - Kyoto Sanga- JAP; Lucas Marques- Internacional

Meias: Nadson - Paraná; Dodô - Figueirense; Osman- América-MG

Atacantes: Rossi -Goiás; Wellington Paulista - Ponte Preta; Niltinho - Criciúma

