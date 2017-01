Chelsea busca recuperação em rodada que tem United x Liverpool

Premier League



Após perder na última rodada para o Tottenham, o líder Chelsea tentará se recuperar neste sábado fora de casa contra o Leicester, atual campeão inglês. A 21ª rodada da Premier League terá como destaque o clássico entre Manchester United e Liverpool, no domingo.



O Chelsea vinha de três vitórias consecutivas, mas começou mal o ano de 2017 ao perder fora de casa para o Tottenham (2 a 0), em 4 de janeiro. Para o duelo contra o líder, o Leicester não poderá contar com Mahrez, Slimani e Amartey, que disputarão a Copa Africana de Nações, no Gabão.

Mas a partida que irá parar a Inglaterra acontecerá em Old Trafford, onde o Manchester United receberá o arquirrival do norte do país, o Liverpool. O United (6º) vive ótimo momento, com Zlatan Ibrahimovic liderando a equipe, e tentará chegar à sétima vitória consecutiva na Premier League, a décima em todas as competições. No Liverpool, a boa notícia é a possível volta do atacante brasileiro Philippe Coutinho, que entrou em campo contra o Southampton depois de sete semanas de ausência devido à lesão.



*AFP