Cícero é apresentado no São Paulo e diz que "deixou a zona de conforto"

O meio-campista Cícero foi apresentado nesta segunda-feira em Bradenton, nos Estados Unidos, como reforço do São Paulo para 2017. O jogador, que assinou por dois anos, fará sua segunda passagem pelo clube — atuou entre 2011 e 2012. E disse que saiu de uma zona de conforto no Rio de Janeiro, onde atuava no Fluminense, para defender o tricolor paulista.



— Eu chego muito motivado. Saí do conforto do Rio, minha mulher é de lá. Meu filho adorava ir para a escolinha, mas eu acho que o jogador de futebol não pode viver numa zona de conforto. E eu tenho um desafio na minha vida, durante uns três quatro anos venho buscando isso na minha vida, de a cada ano tentar ganhar um título porque acho que o jogador para continuar em evidência tem de manter o rendimento de médio para alto. Então é esse pensamento que tenho para o São Paulo e estou muito motivado por estar voltando — afirmou o jogador, que vestirá a camisa 8.

Cícero foi uma contratação a pedido do técnico Rogério Ceni. O comandante pensa em utilizá-lo como volante. E é a posição onde o jogador prefere atuar, embora se coloque à disposição para realizar outras funções. Ceni acredita que ele pode jogar na armação ou até de falso 9.

— Lógico que eu tenho a preferência de jogar por volante, onde eu vim me destacando nos últimos anos. Mas depende da conscientização tática, isso é só no dia a dia que vai ter — analisou Cícero.

Uma das motivações do jogador para retornar ao São Paulo foi a presença de Rogério Ceni como técnico. Ele acredita que o clube pode voltar a conquistar títulos com o ídolo no comando.

— Eu estou muito feliz de estar com ele, porque é um cara vitorioso — afirmou.

O São Paulo estreia na Florida Cup na próxima quinta-feira, às 22h, contra o River Plate. Cícero tem treinado como volante e pode aparecer como titular.

