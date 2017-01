Com nove equipes, Superliga B começa nesta sábado

Vôlei

A partir deste sábado, nove equipes começam a disputa da Superliga B masculina 2017 em busca de um lugar na elite do voleibol brasileiro. Pela sexta temporada consecutiva a competição é realizada e, desta vez, cinco estados terão representantes no já consolidado campeonato. Na rodada inaugural oito equipes entrarão em quadra no Rio de Janeiro (RJ) e em Goiânia (GO).

O estreante Jaó/Universo (GO) recebe o Apan/Barão/Blumenau (SC), às 11h, no ginásio do clube Jaó, em Goiânia, no jogo inicial da temporada. As demais partidas do sábado acontecem no mesmo horário, às 18h. O SESC-RJ, que também disputa pela primeira vez a competição, jogará em casa contra o Uberlândia Gabarito (MG), no Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). A equipe carioca conta com o bicampeão olímpico Giovane Gávio no comando.

– Temos uma grande expectativa para esta estreia, pois viemos de uma longa espera desde a última competição. Estamos bem preparados e com vontade de jogar. Nosso principal objetivo na temporada é o título da Superliga B para classificarmos à primeira divisão. Vamos com tudo, para crescer na competição e conseguir alcançar a nossa meta – comentou Giovane.

Também na capital fluminense, o Botafogo (RJ) enfrenta o ASPMA/Araucária/Berneck (PR), na sede do alvinegro em General Severiano. Completando a rodada, o Alfa/Montecristo/Teuto (GO) mede forças com o UPIS (DF) no clube Montecristo, em Goiânia (GO). O Rádio Clube/AVP (MS) fica de fora neste fim de semana e estreia na Superliga B na próxima semana. Já a competição feminina, que contará com sete equipes, terá início no dia 21 de janeiro.

SUPERLIGA B MASCULINA – PRIMEIRA RODADA

Sábado

Jaó/Universo (GO) x APAN/Barão/Blumenau (SC) – Ginásio do Clube Jaó, em Goiânia (GO), às 11h

Botafogo (RJ) x ASPMA/Araucária/Berneck (PR) – Ginásio da Sede General Severiano, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h

SESC-RJ x Uberlândia Gabarito (MG) – Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h

Alfa/Montecristo/Teuto (GO) x UPIS (DF) – Montecristo, em Goiânia (GO), às 18h

