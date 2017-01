Murray vence e decide primeiro título do ano contra Djokovic

Final dos sonhos

Os dois melhores jogadores do mundo, o britânico Andy Murray (número 1) e o sérvio Novak Djokovic (2), se classificaram para a final do torneio de Doha, nesta sexta-feira.

Enquanto Djokovic suou para vencer o espanhol Fernando Verdasco, Murray derrotou com tranquilidade o tcheco Tomas Berdych por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Leia mais:

Federer atropela Gasquet, mas Suíça é eliminada da Copa Hopman

Nadal leva virada de Raonic e cai nas quartas em Brisbane

Conheça Destanee Aiava: a tenista de 16 anos que vem fazendo história

O líder do ranking da ATP chegou à 28ª vitória seguida em partidas oficiais. Faltam apenas quatro vitórias para o britânico alcançar o recorde do espanhol Rafael Nadal.

— O jogo de amanhã contra Djokovic vai ser um grande teste. É bom poder enfrentar um dos melhores do mundo no início do ano", afirmou o número 1.

Vai ser o 36° confronto entre os dois melhores jogadores do mundo. Djoko tem vantagem de 24 vitórias contra 11 de Murray. No último confronto, na decisão do ATP Finals, em Londres, em novembro, o britânico venceu o sérvio e garantiu a liderança do ranking. A partida está prevista para começar às 13h, com transmissão do Bandsports.

Torneio da série ATP 250, o Aberto do Catar é disputado em quadra rápida e distribui US$ 1.237.190 em prêmios.

*AFP