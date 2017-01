Djokovic salva cinco match-points e avança para a final em Doha

No sufoco

O sérvio Novak Djokovic venceu o espanhol Fernando Verdasco, nesta sexta-feira, depois de salvar cinco match-points no segundo set, e avançou para a final do torneio de Doha.



O número 2 do mundo começou perdendo e quase foi eliminado do campeonato no segundo set. No tiebreak, o espanhol perdeu cinco oportunidades de despachar o sérvio, que se recuperou e virou o jogo: 4/6, 7/6(7) e 6/3.

— Foi um dos jogos mais emocionantes que joguei. Não se salvam cinco match-points muitas vezes — admitiu Djokovic.

O sérvio agora parte para o bicampeonato do torneio contra o vencedor do confronto entre o britânico Andy Murray, líder do ranking mundial, e o tcheco Tomas Berdych.

Fernando Verdasco deu trabalho para o ex-número 1 do mundo Foto: KARIM JAAFAR / AFP

