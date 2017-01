Federer atropela Gasquet, mas Suíça é eliminada da Copa Hopman

Torneio por equipes

Depois da derrota para Alexander Zverev na segunda rodada, Roger Federer, número 16 do mundo, entrou arrasador na manhã desta sexta-feira e precisou de apenas 56 minutos para liquidar Richard Gasquet, 18º do ranking. Mas horas depois a Suíça levou a virada e ficou fora da final da Copa Hopman, em Perth, na Austrália.

Federer, dono de 17 títulos Grand Slams, não deu sopa para o azar e superou o ex-top 7 por 6/1 6/4 no primeiro jogo do confronto Suíça x França. Em seguida Belinda Bencic foi derrotada por Kristina Mladenovic por 6/4 2/6 6/3 e na sequência, na mista, Federer/Bencic perdeu por um duplo 4/2 para os franceses. Os franceses encaram neste sábado os americanos na final.

Aos 35 anos, o suíço vem marcando seu retorno neste confronto após seis meses ausentes por lesão no joelho. Ele bateu Dan Evans, da Grã-Bretanha, na estreia, e perdeu por 7/6 6/7 7/6 para Zverev no segundo confronto.

Este será seu único torneio preparatório para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que será disputado em Melbourne de 16 a 29 de janeiro.

O jogo

Em 26 minutos e com duas quebras, Federer humilhou Gasquet no primeiro set. Sacando muito, com jogadas geniais e quebras precisas ele não deu chances. Saiu abrindo 3/1 na segunda etapa e só converteu seus serviços com firmeza, sem dar margens.

Nos duelos oficiais Federer vai vencendo Gasquet por 12 a 1. Esta partida não é computada no sistema da ATP pelo duelo ser de um torneio-exibição por equipes.

