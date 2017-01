Como foi o quarto dia da Copa Africana de Nações 2017

Futebol

Com menos de um gol por jogo (0,75), a média da primeira rodada da Copa Africana de Nações decepcionou. Além da pouca quantidade de bolas na rede, também chamou atenção a grande quantidade de empates no torneio. Dos oito jogos disputados, cinco terminaram em igualdade e apenas um com vitória de mais de um gol de diferença. Nesta terça-feira, duas partidas foram jogadas e apenas um gol marcado. Foi na vitória de Gana sobre Uganda.

Grupo D

Gana 1x0 Uganda

No Stade Port-Gentil, a estreia de Gana na Copa Africana de Nações foi com uma vitória magra sobre Uganda. André Ayew, jogador do West Ham, converteu pênalti sofrido pelo veterano Asamoah Gyan para colocar a equipe na liderança do grupo D.

Foto: Justin Tallis / AFP

Mali 0x0 Egito

Foi o quinto empate no torneio. Na cidade de Port Gentil, o Egito, maior campeão da Copa Africana de Nações ficou no 0 a 0 com Mali. Na próxima rodada, novamente em Port Gentil, a seleção vai enfrentar Uganda. Já Mali vai enfrentar a líder Gana.

Foto: Justin Tallis / AFP

*ZHESPORTES