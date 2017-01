Conheça os possíveis formatos da Copa do Mundo com 48 seleções

Mudança à vista

Uma reunião do Conselho da Fifa deve oficializar nesta terça-feira a proposta do presidente da entidade, Gianni Infantino, de aumentar o número de participantes da Copa do Mundo para de 32 para 48 seleções na edição de 2026, ainda sem sede definida.

Se existe resistência de alguns grandes times e seleções, Infantino fez questão de se reunir em campo ontem com ex-jogadores que apoiam a medida, entre eles, Maradona e Puyol. O presidente da Fifa defende a proposta com 48 seleções divididas em 16 grupos de três na primeira fase. Veja as principais propostas que surgiram desde que a mudança começou a ser discutida.

Como é hoje



32 seleções

Primeira fase com oito grupos de quatro times, com 48 jogos. Os dois primeiros colocados avançam para as oitavas.

Mata-mata em jogo único nas oitavas (8 jogos), quartas (4), semifinais (2), decisão do 3º lugar (1) e final (1)

Total de jogos: 64

Principal proposta

48 seleções

Primeira fase com 16 grupos de três, com 48 jogos. Os campeões de grupo avançam para as oitavas.

Mata-mata em jogo único nas oitavas (8 jogos), quartas (4), semifinais (2), decisão do 3º lugar (1) e final (1)

Total de jogos: 64

Outras propostas

O aumento do número de jogos seria o maior entrave a outras sugestões já apresentadas.

48 seleções

16 com vaga direta na fase de grupos e 32 classificadas para a fase preliminar.

Fase preliminar com 16 jogos eliminatórios.

Fase de grupos com oito chaves de quatro times, com 48 jogos. Os dois primeiro colocados avançam para as oitavas.

Mata-mata em jogo único nas oitavas (8 jogos), quartas (4), semifinais (2), decisão do 3º lugar (1) e final (1)

Total de jogos: 80

48 seleções

Primeira fase com 12 grupos de quatro, com 72 jogos. Os primeiros de cada chave e os quatro melhores segundo colocados avançam paras as oitavas.

Mata-mata em jogo único nas oitavas (8 jogos), quartas (4), semifinais (2), decisão do 3º lugar (1) e final (1)

Total de jogos: 88

O destino das vagas

Europa: 16

África: 9,5

Ásia: 8,5

América do Sul: 6,5

Américas do Norte, Central e Caribe: 6,5

Oceania: 1

