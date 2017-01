Corinthians acerta empréstimo de Lucca para a Ponte Preta

Em Campinas

O Corinthians acertou o empréstimo por um ano do atacante Lucca para a Ponte Preta. As partes finalizaram o acordo nesta terça-feira, e falta apenas a parte burocrática.

Leia mais:

Como foi o quarto dia da Copa Africana de Nações 2017

Abel sobre rebaixamento do Inter: "Pelo menos uma vez, não vai se culpar o treinador"

Atacante no Ypiranga, volante no Brasil, meia no Cruzeiro: as novidades do mercado do Gauchão



Lucca também esteve na mira do Botafogo e ficou em São Paulo para definir seu futuro, enquanto o elenco corintiano embarcou para os Estados Unidos para disputar a Florida Cup.

O atacante chegou ao Timão por empréstimo do Criciúma em 2015 e tornou-se um "talismã" nas rodadas finais da campanha do título brasileiro. Com boas atuações, ele foi comprado pelo Corinthians em março do ano passado.

No segundo semestre de 2016, no entanto, Lucca perdeu espaço e chegou a ser improvisado como centroavante. Ao todo, ele disputou 56 partidas e marcou 12 gols pelo Corinthians. Aos 26 anos, ele tem contrato com o Timão até julho de 2019.

*Lancepress!

2019.

*Lancepress!