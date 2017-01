Corinthians endurece e não deve liberar Marlone para o Atlético-MG

Negociação

O Atlético-MG ainda tem interesse, os empresários ainda estão fazendo de tudo para a negociação dar certo, mas neste momento a saída de Marlone do Corinthians em 2017 é improvável. Além das conversas terem esfriado nos últimos dias, a diretoria do clube paulista se impressionou com a forte oposição da torcida à saída do camisa 8, que foi um dos poucos destaques individuais da equipe no ano passado.

Marlone teve 50% dos direitos econômicos comprados pelo Corinthians no início de 2016 por cerca de R$ 4 milhões, mas sofreu com uma lesão e com a falta de espaço no primeiro semestre: ele terminou o ano com apenas 38 jogos, sendo 21 como titular, em 70 disputados pelo time. As notícias da negociação entre Marlone e Atlético-MG não repercutiram bem com a torcida, que em boa parte vê o meia como uma das esperanças para 2017 – especialmente com a fraca atuação do clube no mercado até agora.

Além da oposição da torcida, há outros aspectos levados em conta no endurecimento da negociação: o Corinthians viu as conversas com o Atlético-MG esfriarem. O clube mineiro ofereceu cerca de R$ 10 milhões por 100% dos direitos do meia no dia 21 de dezembro, mas a oferta foi recusada em razão da forma de pagamento parcelada. Desde então, não houve apresentação de nenhuma outra proposta, apesar de o Atlético ter esperança de que o lucro de outra negociação possa ser revertido na compra de Marlone à vista.

Como o risco de perder o meia tem diminuído, o Corinthians diminuiu também a atuação no mercado em nome de uma possível reposição. O clube ainda não fez uma oferta por Willian Pottker, da Ponte Preta, que vem sendo cogitado no Parque São Jorge. Assim, a tendência atual é que Marlone esteja entre os jogadores com apresentação marcada para o dia 11 de janeiro.

