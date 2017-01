Flamengo anuncia a contratação do meia argentino Conca

Reforçado

O meia argentino Darío Conca é o segundo reforço do Flamengo para a temporada. O atleta estava no Shanghai SIPG, da China, e chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2017. O jogador se apresenta no próximo dia 11 de janeiro no Centro de Treinamento George Helal, no Rio de Janeiro. O negócio foi oficializado no site do clube no final da noite desta terça-feira.



A outra contratação confirmada pelo clube carioca até o momento é o lateral-esquerdo Miguel Trauco, que estava no Universitario, do Peru. O atleta, que costumeiramente é convocado para a seleção peruana, fechou contrato por três temporadas.

