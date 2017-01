Goleiro Follmann passou por nova cirurgia nesta segunda-feira

Chapecoense

O goleiro Jackson Follmann passou por nova cirurgia nesta segunda-feira. Um dos sobreviventes do desastre aéreo com a delegação da Chapecoense,que matou 71 pessoas em novembro, na Colômbia, o jogador seria submetido a uma operação no tornozelo esquerdo. O procedimento faria com que o paciente perdesse totalmente o movimento, mas diminuiria as dores, além de poder evitar que o atleta tenha a perna amputada – ele já precisou tirar parte da perna direita em função do acidente.

Conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital da Unimed, em Chapecó, "o paciente passou bem nas últimas 72 horas, sem intercorrências clínicas. Segue recebendo antibioticoterapia endovenosa, sem alterações em seu exame físico".

