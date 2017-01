Corinthians se solta mais cedo e goleia o Vasco na Florida

Florida Cup

Quatro meses após ter sido demitido pelo Corinthians por maus resultados, o técnico Cristóvão Borges reencontrou o ex-clube na noite desta quarta-feira, pela Florida Cup, em Orlando (EUA). Do outro lado, Fabio Carille, seu antigo auxiliar, e que mostrou estar em seu "lar doce lar". Ou melhor, "home, sweet home". Com gols de Camacho, Marlone, do estreante Kazim e de Marquinhos Gabriel, o Timão goleou o Vasco por 4 a 1, e nem o golaço de Eder Luis fez diferença.

Leia mais:

Inter volta a marcar passo no Efipan e empate em 0 a 0 com o Avaí

Cruzeiro-Stg goleia equipe boliviana pela Copa Santiago

Mercado da bola: as novidades desta quarta no futebol brasileiro



Apesar de o Vasco ter tido uma boa oportunidade com Luan logo no início, o Corinthians foi quem aplicou o maior volume de jogo. Prova disso são as defesas de Martin Silva após chute de Rodriguinho e cabeceio de Balbuena logo depois. Aos 20 minutos, o bom ritmo empregado pelo time de Fabio Carille deu resultado, com arrancada de Camacho, linda tabela com Rodriguinho e uma batida precisa para abrir o placar.



Tudo bem que a tabela entre Camacho e Rodriguinho foi bonita, mas então encontremos outra palavra para definir o golaço de Éder Luis quatro minutos depois: deslumbrante, fascinante, impressionante... Algo nessa linha. Em felicidade única, o atacante do Vasco acertou o ângulo de Cássio, que estava um pouco adiantado, mas não a ponto de comprometer. Muito mais méritos do vascaíno do que deméritos do corintiano.



O Corinthians seguiu dominando e voltou a ficar em vantagem em nova jogada de pé em pé, agora com arrancada de Marlone, passe de Romero e conclusão de Marlone no cantinho do gol de Martin Silva. Enquanto o Timão buscava infiltrações e jogadas trabalhadas, o Vasco atacava com mais cautela e só Nenê conseguia abrir espaços na defesa adversária.



Para o segundo tempo, Fabio Carille mudou os 11 logo no intervalo, enquanto Cristóvão Borges foi mudando aos poucos. Sem os times titulares em campo, o ritmo obviamente caiu. O nível também.



Tanto é que os gols marcados pelo Corinthians para definir o placar, aos 36 e 44 minutos da etapa complementar, foram oriundos de falhas da marcação vascaína, um com finta de Marquinhos Gabriel e cabeceio do estreante Kazim e o outro concluído por Marquinhos com passe de Kazim. Este sim fala inglês. E diria assim: "come back later, Cristóvão" (volte depois, Cristóvão).



O Corinthians disputa a final da Florida Cup no sábado, contra São Paulo ou River Plate (ARG). O Vasco disputa o terceiro lugar contra quem sair derrotado deste confronto.



*Lancepress