Inter volta a marcar passo no Efipan e empate em 0 a 0 com o Avaí

Pratas da Dupla

O Inter segue sem vencer no Efipan. Na noite desta quarta-feira, a equipe ficou no empate sem gols com o Avaí, em Alegrete.

O Colorado chegou a ter a chance de marcar de pênalti já nos minutos finais. O goleiro do Inter foi para a bola, mas acertou a trave.

Na próxima sexta-feira, o Inter volta a campo, contra o Independiente Del Valle. O jogo está marcado para as 23h.

Os outros jogos desta quarta no Efipan:

Criciúma 1 x 0 Defensor-URU

Palmeiras 1 x 0 Nacional-URU

São Paulo 1 x 0 Peñarol-URU

*ZHESPORTES