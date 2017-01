Cruzeiro-Stg goleia equipe boliviana pela Copa Santiago 

Categorias de base

O sétimo dia de Copa Santiago ficou marcado pela vitória da equipe local, o Cruzeiro. Diante do Atlético Santa Cruz, da Bolívia, a equipe mostrou bom futebol e venceu por 4 a 1.



Com o resultado, os atuais campeões da Copa Santiago chegam aos quatro pontos e ocupam o terceiro lugar do Grupo A. Na competição, classificam-se os dois melhores de cada chave — são três, ao todo —, além dos dois melhores terceiros.

O Cruzeiro Santiago volta a campo no sábado, no Estádio Alceu Carvalho, contra o Tubarão, às 21h. O adversário ocupa o segundo lugar do Grupo A.



Outro resultado desta quarta na Copa Santiago:

3 de Febrero-PAR 0 x 5 Palmeiras



*ZHESPORTES