Jogos do Brasil-Pel contra Veranópolis e Ypiranga mudam de data

Os jogos do Brasil-Pel contra Veranópolis e Ypiranga receberam novas datas. A mudança ocorre por solicitação da emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho.



O duelo entre Veranópolis e Brasil-Pel, no Antônio David Farina, será às 21h30min do dia 10 de fevereiro. A partida é válida pela terceira e terá transmissão do pay-per-view.

Brasil-Pel e Ypiranga, no Bento Freitas, será no dia 17 de fevereiro, às 21h30min. O jogo não prevê transmissão da TV.



