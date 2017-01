Dois estádios ainda não estão aptos a receber jogos do Gauchão

Entrevero

No ano passado, foi uma confusão. Estádios interditados, jogos sem torcida, partidas marcadas, remarcadas, canceladas e disputadas em outros lugares marcaram as primeiras rodadas do Gauchão. Agora, a tendência é de que as 12 casas que receberão os duelos da competição estejam liberados sem sustos. Apenas dois ainda aguardam liberação de Bombeiros ou Brigada Militar: Passo D'Areia e Vermelhão da Serra. Hoje, haverá um encontro entre autoridades de segurança e a Promotoria do Torcedor para oficializar a situação.

E mesmo assim, ambos já estão com todas as adequações necessárias para a aprovação. Segundo a direção do Passo Fundo, as exigências já foram atendidas, estão sendo feitos os laudos técnicos e, provavelmente na terça-feira, o estádio será vistoriado. O Passo D'Areia recebeu modificações e foi criado um novo plano. Agora, resta esperar as vistorias. Ontem, o estádio recebeu, sem torcida, o amistoso São José x Brasil-Pel.

A mudança na postura dos clubes teve, além da antecipação dos próprios dirigentes, um caráter mais didático, digamos assim. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) incluiu no regulamento da competição que os participantes da competição deveriam apresentar, até 31 de dezembro, "laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança (...) nos moldes da (...) Portaria 290/2010, expedida pelo Ministério do Esporte". Assim, apressou as mudanças. Quem não cumpriu, tem até o início do campeonato para obter a liberação, caso contrário, terá de jogar em locais indicados pela FGF.

— Creio que a inclusão do artigo sobre os estádios no regulamento tenha assustado o pessoal, por assim dizer. Mas também preciso reconhecer a parceria com os órgãos de segurança do Estado, que facilitou esta liberação — diz o presidente da FGF, Francisco Novelletto.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Adriano Krukoski, as conversas com a Federação mobilizaram os clubes a fazer as obras.

