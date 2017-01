Corinthians vence o Flamengo e está na semifinal da Copa São Paulo

Categorias de base

No dia seguinte da estreia do time profissional na temporada com uma goleada para cima do Vasco, os meninos do sub-20 do Corinthians despacharam mais um time carioca, agora na Copa São Paulo. Com gols do xodó Pedrinho e de Vinicius Del'Amore, o Timão venceu o Flamengo por 2 a 1, e nem o gol de pênalti anotado por Dener fez efeito. Assim, o Corinthians é o último semifinalista do principal torneio de base do país.



Domingo, às 19h30min, novamente na Arena Barueri, o Timão enfrenta o Juventus-SP. Do outro lado duelam Paulista de Jundiaí e Batatais. Uma semifinal 100% paulista na Copinha. O Corinthians, maior campeão da Copa, tenta sua décima conquista em 2017.

Leia mais:

Meia artilheiro do sub-17 começa ano em alta no Grêmio



Os primeiros dez minutos de bola rolando já deixaram claro que seria um jogaço na Arena Barueri. Logo aos seis minutos, pouco depois de um susto em cabeceio de Dener, o Flamengo abriu a contagem em cobrança de pênalti do próprio zagueiro, após falta cometida pelo goleiro Filipe no atacante Lincoln. E quem disse que o Corinthians se abateu?



Com a força da torcida, que lotou o setor exclusivo dela na Arena (ainda havia um setor para a torcida do Flamengo, um exclusivo para sócios-torcedores e outro misto, mas todos com baixa adesão de público), o Corinthians partiu para cima e mudou a história só dois minutos depois do Flamengo marcar. Coube ao talentosíssimo Pedrinho a façanha de recuperar a posse de bola na intermediária, avançar e bater colocado, de perna esquerda. Um golaço. Digno do melhor jogador do time sub-20 do Corinthians em 2017. Sem erro.



Osmar Loss e Gilmar Popoca eram os comandantes de dois times ousados, organizados e muito criativos. O Corinthians mais com a bola no pé, com jogadas trabalhadas e infiltração. E o Flamengo com uma marcação firme no meio, atacando todas as bolas para aproveitar os erros da marcação alvinegra. Até houve um excessivo número de erros por parte do Timão, mas o Fla não aproveitou em duas finalizações do promissor Vinicius Júnior, sendo uma bem defendida por Filipe, e outro chute na trave de Kleber.



O Corinthians voltou diferente no segundo tempo, com o lateral Carlos na vaga do meia Fabricio Oya. Carlos ficou na lateral e o então lateral, Guilherme Romão, foi para o ataque. Uma das preocupações do Timão na formação é ter jogadores aptos a mais de uma função. Como Vinicius Del'Amore, que deu uma de atacante... Quer dizer, o zagueiro só apareceu na área para aproveitar a cobrança de escanteio de Pedrinho, o desvio de Thiago e a falha do goleiro Gabriel Batista para cabecear para o gol: 2 a 1.



Os últimos minutos da partida reservaram momentos de emoção. A torcida corintiana gritou o nome do menino Pedrinho no momento de sua substituição por Lucas Minele. Carlos cabeceou na trave do goleiro do Flamengo e perdeu chance de aumentar o placar. Samuel salvou uma chance em cima da linha. Matheus perdeu uma chance clara. A chuva até voltou, mas era dia de festa para os meninos de Itaquera.



*LANCEPRESS