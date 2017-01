Meia artilheiro do sub-17 começa ano em alta no Grêmio

Pratas da Dupla

Tetê começou 2017 em alta no Grêmio. Incorporado ao time sub-17 em 2016, o meia canhoto de 16 anos marcou 36 gols no ano passado, e já começou a nova temporada justificando a fama de artilheiro. Em duas rodadas da competição em Santiago, o meia marcou três vezes contra o Sport na vitória por 5 a 3, apesar de ter passado em branco na derrota no Gre-Nal, na rodada de estreia.

Cuidado de perto por seu empresário, Pablo Bueno, o jogador é elogiado por sua dedicação também na parte física.

Seu índice de massa muscular é de 49%, quase na meta de 50% cobrada aos profissionais. Seu percentual de gordura é de 10%, marca exigida dos profissionais também.

