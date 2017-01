Trio do Grêmio comemora convocação para a Seleção Brasileira

Os escolhidos de Tite

O Grêmio colocou os seus três jogadores de Seleção Brasileira para falar em entrevista coletiva nesta quinta-feira. Walace, Geromel e Luan comentaram a emoção de serem chamados por Tite para o amistoso do Brasil com a Colômbia, jogo terá a renda revertida para as famílias vitimadas pela tragédia com a delegação da Chapecoense.

Chamado novamente por Tite para a Seleção, Geromel falou do recado que recebeu do técnico em sua última passagem no grupo do Brasil:

– Sempre vou fazer o melhor. Da última vez que fui, o Tite disse que teríamos oportunidades se estivéssemos bem no clube. Sempre dei o máximo para estar pronto. É mais uma oportunidade de mostrar o meu melhor – comentou Geromel.

Em sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira, Luan exaltou o caráter beneficente do amistoso e a emoção de ser lembrado por Tite.

– Todo jogador sonha em ser convocado, estou muito feliz por receber a oportunidade. Nada mais justo do que retribuirmos, ajudar os familiares das vítimas e prestar uma homenagem aos colegas – disse Luan.

Terceiro representante gremista no Jogo da Amizade, Walace também comemorou a oportunidade de defender o Brasil.

– Começamos o ano com o pé direito, mais uma oportunidade. Trabalhamos muito para isso. Quando temos uma chance na seleção, vamos dar o máximo - afirmou Walace.

