Com os convocados Luan, Geromel e Walace, Grêmio intensifica trabalho físico

Douglas, Edílson e Geromel correram juntos no treino desta quinta-feira

Geromel, Walace e Luan se apresentam na próxima terça-feira para defender a seleção brasileira no amistoso marcado para o dia seguinte contra a Colômbia, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Com a seleção, os três terão apenas um treinamento, marcado para às 17h, na véspera da partida. Enquanto isso, os jogadores aproveitam para aprimorar o condicionamento físico na pré-temporada gremista que está ocorrendo no CT Luiz Carvalho.

O treinamento da tarde desta quinta-feira foi marcado por um intenso trabalho físico comandado pelo preparador Rogério Dias. Luan, Walace e Geromel participaram da atividade com os demais atletas.

Os três jogadores terminaram a temporada em alta e valorizados. Por isso, despertam a admiração de clubes europeus. Várias sondagens chegaram ao presidente Romildo Bolzan Jr., entretanto, a direção gremista garante que, até o momento, nenhuma sondagem se transformou em proposta oficial pelos atletas.

