Após reunião, empresário revela que Beto da Silva está "99% acertado" com o Grêmio

Mais um

O empresário Baidek esteve reunido com a direção do Grêmio nesta quinta-feira e ao final do encontro praticamente confirmou o acerto do clube com o atacante de 20 anos.



- Estamos na fase da troca de documentos. O negócio está 99% fechado, revelou o empresário.

Leia mais

Renato age na pré-temporada para corrigir finalizações no Grêmio

Com quatro atletas da dupla Gre-Nal, Tite convoca Seleção para amistoso contra a Colômbia

VÍDEO: confira gols de Jael, o novo atacante do Grêmio



Ainda falta definir o tempo de contrato do jogador. A ideia é estabelecer um vínculo de quatro anos.

- Ainda não está definido se serão 3 ou 4 anos de contrato. Não foi uma negociação fácil. Envolveu um clube do exterior e os valores aos poucos foram se aproximando, afirmou Baidek.

Beto da Silva deve chegar em Porto Alegre nesta sexta-feira e a ideia é que o jogador já participe dos treinos com o grupo no final de semana.

- Vamos ver, quem sabe no sábado ele já possa estar treinando com os companheiros - revelou o empresário.

Beto do Silva será a quinta contratação do Grêmio na temporada. O clube já anunciou Michel, Léo Moura, Leonardo e Jael.

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*ZHESPORTES