Coritiba procura Ronaldinho, se anima com repercussão e prepara proposta

Em busca de um grande nome, o Coritiba prepara um plano de negócios para contratar Ronaldinho. Antes uma ideia embrionária, a vinda do "Bruxo" teve grande repercussão e a diretoria alviverde decidiu apostar na investida.

O Coritiba usou sua nova arma para iniciar uma conversa informal. Vice-presidente de relações internacionais do clube, Juliano Belletti, que jogou ao lado do craque no Barcelona e Seleção Brasileira, plantou a semente com Assis, empresário de Ronaldinho, em um evento na China. E foi bem receptivo, deixando claro que era preciso todo um projeto para cogitar o acerto.

Apesar disso, o nome do craque não é unanimidade no Couto Pereira. A direção trabalha com cinco nomes. O meia Kaká, por exemplo, já disse que não tem interesse. Além de brasileiros, a cúpula também estuda atletas estrangeiros de impacto, como o Corinthians tenta agora com Drogba.

A discordância pode ser vista nos discursos dos dirigentes. Ernesto Pedroso, ex-vice-presidente de futebol que voltou a ajudar no dia a dia, afirmou que R10 foi descartado totalmente. Já Alceni Guerra, vice-presidente, questionou o colega e confirmou que existe um plano de negócio para viabilizar um grande reforço. O valor mensal a ser pago é de R$ 300 mil, tendo outros ganhos em uma estratégia alinhada ao departamento de marketing.

- Ele faria parte de uma estratégia importante. Queremos valorizar a nossa camisa, estamos absolutamente insatisfeitos com as cifras que recebemos e estamos atrás de um patrocinador de peso, atrairmos interesse do exterior, vender mais camisas, ingressos e também trazer sócios. O Belletti, então, está atrás desse grande craque para viabilizar esse negócio. Um dos cinco que trabalhamos é o Ronaldinho, cujo valores iniciais são possíveis de serem pagos e estamos estudando - disse, em entrevista à ESPN.

A euforia tomou conta da torcida coxa-branca, que usa as redes sociais do atleta para tentar convencê-lo de atuar na capital paranaense. Do lado da diretoria, entretanto, não há tanta pressa. A princípio, o Nacional-URU é o único concorrente na briga por Ronaldinho Gaúcho e esse também não demonstra ter tanta necessidade de fechar agora, já que a Copa Libertadores, a partir deste ao, não é mais um torneio de "tiro curto" para quem entra direto na fase de grupos.

Com a saída da Primeira Liga, o Coxa só tem o Campeonato Paranaense nestes primeiros meses, tirando o primeiro confronto da Copa do Brasil, e a direção sequer aceitou os valores oferecidos pela RPC, afiliada da Globo, para a transmissão do torneio. O Coritiba deve enviar uma proposta, com tudo detalhadamente elaborado, na próxima semana e partir daí negociar de fato as condições com o jogador e Assis, pessoalmente. A contratação é vista como difícil, mas não impossível.

O último clube de Ronaldinho Gaúcho foi o Fluminense, em 2015, quando disputou apenas nove partidas. Ele recebia cerca de R$ 400 mil mensais no clube carioca. Antes, no mesmo ano, ele atuou pelo Querétaro-MEX, marcando oito gols em 29 partidas.

