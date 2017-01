Dátolo se oferece para o Boca, mas clube argentino não topa negócio

No mercado

Sem contrato com o Atlético-MG desde o dia 31 de dezembro, Jesús Dátolo ficou livre no mercado e procurou abrigo na Argentina. Em seu país, o meia bateu na porta do Boca Juniors para tentar retornar e chegou a marcar uma conversa com o técnico Guillermo Schellotto. No bate-papo, o jogador ouviu que não estava nos planos do comandante e saiu frustrado da reunião.



Sem espaço no clube do coração, Dátolo chegou a procurar outros times, mas como não despertou nenhum interesse viu seu plano de ficar no futebol argentino ir pelo ralo.

No Boca, Dátolo jogou de 2006 a 2008, quando foi negociado com o Napoli, da Itália. Nesse período, ele disputou 68 jogos e marcou 8 gols.

No futebol brasileiro, o argentino foi contratado pelo Inter em 2012, porém teve destaque no Atlético-MG, onde ficou por quatro anos, marcou 18 gols e fez parte do elenco campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2014.



