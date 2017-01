De olho no futuro, Dortmund faz investimento forte em atletas jovens 

Futebol internacional

O Borussia Dortmund venceu a concorrência do Real Madrid e contratou o jovem atacante Alexander Isak. Ele é sueco, tem 17 anos e já é chamado de "novo Ibrahimovic" por seu rápido sucesso. Custando cerca de ¿ 10 milhões (R$ 34 milhões) aos alemães, ele defendia o AIK. O clube vem investindo há algum tempo em jogadores jovens, pensando no desenvolvimento futuro da equipe.



No elenco atual, o Dortmund conta com oito jogadores com menos de 23 anos, além de um emprestado. O volante Julian Weigl, de 21 anos, estreou em agosto de 2015 com a camisa aurinegra e é um dos destaques da equipe nesta temporada. Emre Mor, de 19, é uma promessa turco-dinamarquesa que assinou por cinco temporadas com o Borussia.

Leia mais:

Barcelona apresentará proposta de renovação a Messi

Maradona critica ausência de Messi e Neymar em premiação da Fifa

Napoli avança às semifinais da Copa da Itália



O espanhol Mikel Merino, de 20 anos, é outro nome jovem. Jannik Bandowski, alemão de 22 anos, está emprestado ao VfL Bochum atualmente. O franco-português Raphaël Guerreiro tem 23 anos e fez parte do melhor time da Eurocopa 2016 representando Portugal. O francês Ousmane Dembelé, de 18 anos, foi contratado em maio de 2016, após se destacar pelo Rennes.



O meia norte-americano Christian Pulisic, também com 18, assinou nesta terça-feira sua renovação de contrato até 2020. Completando a lista, também aos 18 anos, Passlack é um dos principais jogadores da base da Alemanha e mostrou sua versatilidade, atuando na lateral direita e em diversas posições no meio-campo.



No passado, o clube fez outras grandes apostas, que se tornaram importantes jogadores no futebol mundial. Aubameyang, Mkhitaryan, Reus, Gündogan, Götze, Kagawa, Lewandowski e Hummels são alguns exemplos disso.

*LANCEPRESS