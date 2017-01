Derrotado por Djokovic, espanhol reclama da quadra: "Parece carpete"

Críticas

Após ser derrotado por 6/1 7/6 6/2 para Novak Djokovic na primeira rodada do Australian Open na manhã desta terça-feira, o espanhol Fernando Verdasco, ex-top 7 e atual 40º colocado, não poupou criticas à velocidade da quadra Rod Laver.



A superfície é a principal do primeiro Major da temporada e a mesma onde fez semifinal em 2009 perdendo para Rafael Nadal:



- Esta quadra, para ser a central do Australian Open, é uma loucura como está. Parece uma quadra de carpete dos anos 80. Incrível -disse o irritado espanhol que em Doha, no Catar, havia perdido cinco match-points contra o mesmo Djokovic.



- Tinham bolas que vinham sem nenhum peso e de repente davam uma patinada que não era normal. Poucas vezes espirrei tanto o taco no forehand em uma partida. Com uma quadra assim não se pode fazer nada. É normal que desta forma Djokovic e Murray ganhem 25 Grand Slams pois está perfeita para o estilo deles. Eles conseguem jogar bem plano, te metem pressão. Nesse ritmo é impossível derrotá-los.



O tenista aproveitou para reclamar das bolas do torneio:



- A bola parece estar furada. Não quica. Talvez ao meio-dia, com 32 º C sim, mas na parte da noite, não. O normal é que esses jogadores me ganhem 10 de 10 ou 9 de 10 vezes pois são bem melhores que eu, mas além da quadra as bolas lhes favorecem.



Para Verdasco o tipo de bola não favorece também Rafael Nadal:



- Eu, para dar um winner, tenho que bater a 200km/h e deixar meu braço ali.



O tenista apontou que não adiantará nada reclamar com a organização.